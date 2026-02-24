“軽”ベースでスープラ再現！ 学生が挑んだ大胆カスタム2026年1月9日から11日に開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」にて、日本自動車大学校（NATS）は、映画の世界観を凝縮した“ちいさなスープラ”を出展しました。千葉県成田市にキャンパスを構えるNATSは、自動車整備科やカスタマイズ科などを擁する専門学校で、毎年オートサロンに学生制作の車両を出展することでも知られています。【画像】超カッコイ