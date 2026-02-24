“軽”ベースでスープラ再現！ 学生が挑んだ大胆カスタム

2026年1月9日から11日に開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」にて、日本自動車大学校（NATS）は、映画の世界観を凝縮した“ちいさなスープラ”を出展しました。

千葉県成田市にキャンパスを構えるNATSは、自動車整備科やカスタマイズ科などを擁する専門学校で、毎年オートサロンに学生制作の車両を出展することでも知られています。

【画像】超カッコイイ！ これが660ccの「ちいさなスープラ」です！ 画像で見る（35枚）（30枚以上）

今回展示された「NATS C91スパイダー」は、大人気映画『ワイルド・スピード』シリーズに登場するスープラをオマージュした1台です。

鮮やかなオレンジのボディに大胆なグラフィックをまとった姿は、劇中車を彷彿とさせる迫力ある仕上がり。しかしよく見ると、サイズ感がどこかコンパクトであることに気づきます。

実はこのC91スパイダーのベースは、ダイハツの軽オープンスポーツ「コペン ローブ」です。

コペンは全長3395mm×全幅1475mm×全高1280mmの小柄なボディに、660cc直列3気筒ターボエンジンを搭載する軽スポーツ。一方、モチーフとなったA80型スープラは全長4520mm×全幅1810mm×全高1275mmのワイドボディを誇ります。

このサイズ差を乗り越えるため、C91スパイダーには大規模な加工が施されました。特に目を引くのが前後に大きく張り出したオーバーフェンダーです。軽自動車規格を大きく超えるワイドな造形によって、劇中車のマッスルな雰囲気を再現しています。

フロントバンパーやサイドステップ、大型リアウイングもワンオフで製作。ヘッドライトやテールランプには実車用パーツや社外品を巧みに組み合わせ、完成度を高めています。

インテリアも抜かりはありません。ベースの赤内装をすべて青に張り替え、映画仕様を忠実に再現。ウレタンで形を作り、FRPで整形したオーバーフェンダーなど、学生ならではの創意工夫が随所に見られます。

さらにラゲッジスペースには大型スピーカーやモニターを設置するなど、“魅せる”カスタムも徹底されています。

製作を担当した学生は、「来場者から『小さいスープラなんて見たことない』『ワイルドスピードのクルマだ！』と声をかけてもらえた」と語り、大きな達成感を得たといいます。

※ ※ ※

このC91スパイダーに対してSNSでは、「アイデアが面白い」「軽自動車ベースとは思えない迫力」といった驚きの声が多く寄せられています。

また、「学生がここまで作り込むのはすごい」「来年の作品も期待したい」と、NATSの取り組みそのものを評価するコメントも目立ちました。

その一方で、「サイズ感が逆にかわいい」「実際に走っている姿を見てみたい」といった声もあり、ユニークさと完成度の高さが話題を呼んでいるようです。

ほぼ軽サイズながら、スーパースポーツ級の存在感を放つC91スパイダー。学生たちの挑戦は、多くのクルマ好きの心をつかんだようです。