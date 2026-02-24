◆家庭でスターバックスのカフェ体験を提案濃縮飲料市場が拡大する中、ネスレ日本は3月1日、スターバックスブランドとして国内初となる濃縮タイプのコーヒー飲料「スターバックス コーヒークラフト」を発売する。ラインアップは「無糖」と「キャラメル」の2種類で、260mlペットボトル、430円(税込)。水やミルクで割るだけで、家庭でも“自分好みのスターバックス”を再現できる商品だ。発表会に登壇したネスレ日本スターバックスCP