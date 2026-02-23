【モデルプレス＝2026/02/23】モデルの藤田ニコルが2月23日、自身のInstagramを更新。第1子の性別を発表した。【写真】第1子妊娠中の人気モデル「装飾豪華」友達が開いてくれたベビーシャワー◆藤田ニコル、第1子性別発表藤田は「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」と写真を公開。「女の子のお母さんになります」と第1子の性別を明かした。続けて「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いして