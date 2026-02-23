第1子妊娠中の藤田ニコル、友達とのベビーシャワーで赤ちゃんの性別発表「お母さんしてる姿が想像つく」「ベビー服デコ可愛い」
【モデルプレス＝2026/02/23】モデルの藤田ニコルが2月23日、自身のInstagramを更新。第1子の性別を発表した。
【写真】第1子妊娠中の人気モデル「装飾豪華」友達が開いてくれたベビーシャワー
藤田は「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」と写真を公開。「女の子のお母さんになります」と第1子の性別を明かした。
続けて「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」とし、「みんなで赤ちゃんのお洋服にデコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり 笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」と集まった友達との写真やケーキ、ベビー服などの写真が添えられている。
これを受け、ファンからは「女の子なんだ！」「生まれてくるのが楽しみですね」「女の子のお母さんしてる姿が想像つく」「ベビー服デコ可愛い」「装飾豪華」などの声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠中の人気モデル「装飾豪華」友達が開いてくれたベビーシャワー
◆藤田ニコル、第1子性別発表
藤田は「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」と写真を公開。「女の子のお母さんになります」と第1子の性別を明かした。
続けて「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」とし、「みんなで赤ちゃんのお洋服にデコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり 笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」と集まった友達との写真やケーキ、ベビー服などの写真が添えられている。
◆藤田ニコルの投稿に反響
これを受け、ファンからは「女の子なんだ！」「生まれてくるのが楽しみですね」「女の子のお母さんしてる姿が想像つく」「ベビー服デコ可愛い」「装飾豪華」などの声が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】