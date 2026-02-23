藤田ニコル（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/23】モデルの藤田ニコルが2月23日、自身のInstagramを更新。第1子の性別を発表した。

◆藤田ニコル、第1子性別発表


藤田は「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」と写真を公開。「女の子のお母さんになります」と第1子の性別を明かした。

続けて「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」とし、「みんなで赤ちゃんのお洋服にデコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり 笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」と集まった友達との写真やケーキ、ベビー服などの写真が添えられている。

◆藤田ニコルの投稿に反響


これを受け、ファンからは「女の子なんだ！」「生まれてくるのが楽しみですね」「女の子のお母さんしてる姿が想像つく」「ベビー服デコ可愛い」「装飾豪華」などの声が寄せられている。

藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）

