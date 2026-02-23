モーニング娘。の元メンバーで、タレントの石黒彩（47）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気バンド「LUNA SEA」のメンバーで、夫の真矢さんの死去を報告した。56歳だった。 【写真】脳腫瘍の報告後、真矢さんと一緒にイベント出演した石黒彩 真矢さんは1989年に「LUNA SEA」のドラムとしてデビュー。2000年には石黒との結婚を発表した。2025年9月に脳腫瘍と診断されたことを発表し、活動休止