ADOR前代表（現OKレコード代表）のミン・ヒジンが、最近新たに浮上した疑惑について正面から反論した。2月23日、ミン・ヒジンは自身のSNSを通じて「『ダボリンク』シーズン2なのか。もうそんな小説に引っかかる人はいない。取るに足らないことを大げさに膨らませ、何かあるかのようにでっち上げる手口は、どこかとそっくりだ」と投稿し、不快感をあらわにした。【写真】ミン・ヒジン勝訴で見落とされがちな“本当の争点”これに先