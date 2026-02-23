スノーボード男子ハーフパイプを終え、笑顔で集合写真に納まる（前列中央から左へ）金メダルの戸塚優斗、銅メダルの山田琉聖、7位の平野歩夢＝13日、リビーニョ（共同）日本選手団はメダル24個を手にし、最多を更新した前回北京大会の18個からさらに上積みした。「金」5個も1998年長野大会と並んで過去最多。躍進の中心を担ったスノーボードとフィギュアスケートは若手も台頭し、層の厚さを示す日本の強さが際立った。9個のメ