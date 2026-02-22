「歩きたくない」と駄々をこねる大型犬を、仕方なく抱っこしたら…自分の大きさを理解していない「子供のような光景」に反響が集まっています。話題となっている動画は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「イヤイヤサン発動！」「腰痛めてる私にはできないｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：『歩きたくない』と駄々をこねる大型犬→仕方なく抱っこしたら…自分の大きさを理解していない光景】 歩きたくな