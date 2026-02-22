「歩きたくない」と駄々をこねる大型犬を、仕方なく抱っこしたら…自分の大きさを理解していない「子供のような光景」に反響が集まっています。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「イヤイヤサン発動！」「腰痛めてる私にはできないｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『歩きたくない』と駄々をこねる大型犬→仕方なく抱っこしたら…自分の大きさを理解していない光景】

歩きたくなーい！

Instagramアカウント「eclair_oja」に投稿されたのは、「歩きたくない」と駄々をこねるオーストラリアン・ラブラドゥードルという大型犬の男の子「おじゃる丸」くんの様子。駄々をこねた結果、おじゃる丸くんはママに抱っこしてもらえたよう。

体重がほぼ30キロのおじゃる丸くん、ママに抱っこされると体の大きさが際立ちます。ママ曰く、おじゃる丸くんは「お散歩途中にテコでも歩かなくなることがある」のだと言います。

念願の抱っこ

歩いている後ろ姿からも重そうなことが伝わってくるママに対して、おじゃる丸くんはとっても良い笑顔。周りを見て、景色を満喫しているようにも感じます。

抱っこをエンジョイしていて、完全に大きな赤ちゃんと化しているおじゃる丸くん。間違いなく「自認：小型犬」だと思われるおじゃる丸くんですが、ママの腰が心配になってしまいます…。

子供みたいな大きなワンコ

同居犬のバーニードゥードル「エクレア」ちゃんも、おじゃる丸くんと一緒にお散歩中。しかしおじゃる丸くんの「散歩拒否」によって、もっと歩きたいけれども長い距離は歩けていないのだとか。

甘えん坊が炸裂して、仕方なく抱っこしてもらったおじゃる丸くん。大きな体で、子供みたいに抱っこされている幸せそうなおじゃる丸くんに、思わず笑みがこぼれてしまいます。

投稿には「イヤイヤサン発動！」「腰痛めてる私にはできないｗ」「腰ご自愛ください…」「抱っこしてみたい」「最高にかわいい」「甘えん坊の大きい赤ちゃん」といったコメントが寄せられています。

おじゃる丸くんたちの愉快な日常は、Instagramアカウント「eclair_oja」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「eclair_oja」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。