歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が、2月22日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（前7：00）に出演。10代でのホームレス生活という壮絶な下積み時代を明かし、芸名に込めた思いを語った。【写真】「骨格が同じ」アイナ・ジ・エンド＆妹の“顔出し”2ショットこの日は4人組バンド・緑黄色社会の長屋晴子、元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活動する鈴木愛理と鼎談。話題がアイナの芸名に及ぶと、鈴木から「ジ・エンドって