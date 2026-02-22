リンクをコピーする

テレビ東京・立川周アナから『第43回フェブラリーステークス（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第43回フェブラリーステークス（GI）枠順2026年2月22日（日）1回東京8日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 オメガギネス（牡6 岩田康誠）1-2 ハッピーマン（牡4 高杉吏麒）2-3 ブライアンセンス（牡6 岩田望来）2-4 ペリエール（牡6 佐々木大輔）3-5 シックス