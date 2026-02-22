【フェブラリーS】立川周アナのチョイ足しキーワード『勝ち馬は絶対クリア！3大好走レース、1枠0%、前走左回りで連対』
テレビ東京・立川周アナから『第43回フェブラリーステークス（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第43回フェブラリーステークス（GI）枠順
2026年2月22日（日）1回東京8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 オメガギネス（牡6 岩田康誠）
1-2 ハッピーマン（牡4 高杉吏麒）
2-3 ブライアンセンス（牡6 岩田望来）
2-4 ペリエール（牡6 佐々木大輔）
3-5 シックスペンス（牡5 戸崎圭太）
3-6 ラムジェット（牡5 三浦皇成）
4-7 ロングラン（セ8 荻野極）
4-8 サクラトゥジュール（セ9 R.キング）
5-9 ダブルハートボンド（牝5 坂井瑠星）
5-10 ロードクロンヌ（牡5 横山和生）
6-11 サンライズホーク（セ7 松岡正海）
6-12 コスタノヴァ（牡6 C.ルメール）
7-13 ナチュラルライズ（牡4 横山武史）
7-14 ウィルソンテソーロ（牡7 川田将雅）
8-15 ペプチドナイル（牡8 富田暁）
8-16 サイモンザナドゥ（牡6 池添謙一）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。