TBS NEWS DIGは2024年11月、「『助けの求め方が分からない』国内最大の少年院に密着年々増加する『境界知能』の非行少年たち【報道特集】」との記事を配信した。民放キー局・TBSの「報道特集」（毎週土曜・17：30）が放送した「境界知能の非行少年たち」を記事化したものだ。タイトルの「境界知能」とは「IQテストの知能指数が平均よりは下だが、知能障害とは判定されないレベル」を指す。認知機能と少年犯罪の関わりについて