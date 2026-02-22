TBS NEWS DIGは2024年11月、「『助けの求め方が分からない』国内最大の少年院に密着 年々増加する『境界知能』の非行少年たち【報道特集】」との記事を配信した。民放キー局・TBSの「報道特集」（毎週土曜・17：30）が放送した「境界知能の非行少年たち」を記事化したものだ。タイトルの「境界知能」とは「IQテストの知能指数が平均よりは下だが、知能障害とは判定されないレベル」を指す。認知機能と少年犯罪の関わりについて説いた児童精神科医・宮口幸治氏のベストセラー『ケーキの切れない非行少年たち』（新潮新書）に通じるテーマだ。（全2回の第1回）

専門の医療機関が運営している公式サイトなどによると、IQテストは平均値を100として設計されている。そして「知的障害」の定義は「IQ70以下」であり、「境界知能」は「IQ85程度から70」だという。

「報道特集」の記事で注目すべきは、「闇バイト」に関与して少年院に入所した「在院者」の姿を伝えたことだ。担当記者が言う。

「取材に応じたのは16歳の少年です。彼は闇バイトに応募し、特殊詐欺の片棒を担いだ顛末を明かしました。SNSで検索すると《1日何十万円》という仕事が表示されて興味を持ち、自身の免許証など個人情報を送ったのです。被害者の自宅を訪ねて現金やキャッシュカードを騙し取る『受け子』や、被害者が銀行口座に振り込んだ現金を引き出す『出し子』に手を染め、最終的には窃盗罪で少年院に入ることになりました」

記事でリアルなのは、16歳の少年に罪悪感が希薄な点だ。闇バイトに応募する際、「自分は犯罪行為に巻き込まれるかもしれない」とある程度は事前に予測していた。

にもかかわらず、「闇バイトと連絡取っちゃったし」、「仕事の依頼も受け取ったし」という簡単な理由で凶悪犯罪に突き進んだ。

「8＋3＝10」

少年院では知能境界や発達障害の可能性を指摘される在院者が相当な数に達している。社会復帰を目指して少年院は様々なプログラムを実施しており、その一つが「公文」だ。番組では境界知能と考えられる少年に一桁の足し算が出題され、「8＋3＝10」と間違った答えを書く様子が放送された。

「知能境界や発達障害の特性が認められる在院者が多い理由として、親の無理解や貧困の問題も挙げられます。子育てに意欲を持ち、ある程度の知識を持つ親なら、子供の状態を見て公的機関に相談したり、専門医の元を訪れたりするでしょう。ところが親が無理解だと放置され、貧困に苦しむ家庭では親が生活に追われて子供に目が届かない可能性が高まります。知能境界や発達障害の子供たちが必要なケアを受けられなかった場合、認知プロセスに歪みや偏りが生じることが明らかになっています」（同・記者）

認知プロセスの問題が改善されないと、就学や就労で不適合を起こすことが増える。

「その結果、『安定した社会生活を営むため最低限必要な義務教育の内容も充分に理解できず、収入の少なさから生活苦に直面しており、友人や知人も皆無で交友関係が希薄』という苦しい状況に追い詰められてしまいます」（同・記者）

個人情報を明かす理由

知能境界や発達障害の問題は、何とか生活苦から抜け出そうと犯罪行為に手を染める者が跡を絶たない理由であり、少年院の受刑者が犯罪行為に対する罪悪感が希薄だったり、犯罪被害者への共感が欠如していたりする理由でもある。

彼らもまた、社会的弱者なのだ。そして社会的弱者を「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」は狙い撃ちにする。

報道などでご存知の方も多いだろうが、闇バイトに応募すると個人情報の提出が求められる。トクリュウの指示役はこれを悪用し、闇バイトの応募者＝実行役に「命令に逆らうと自分だけでなく家族や知り合いにも危害が及ぶ」という恐怖を植え付ける。

「なぜ闇バイトの実行役は『強盗グループに参加し、高齢者を殴ってカネのありかを白状させろ』という滅茶苦茶な命令でも唯々諾々と従うのか、それは『個人情報を把握している指示役に逆らったら何をされるか分からない』と思い込んでいるからです。しかし、そもそも論として『なぜ安易に個人情報を怪しげな連中に送るのだ』という疑問が浮かびますし、実際にSNSなどでは首を傾げる投稿が少なくありません」（同・記者）

そうした疑問の声に対し、ある程度は“答え”となるのが知能境界と発達障害の問題だ。どんなに非常識で反社会的な命令であっても、認知の歪みが原因となって躊躇することなく従ってしまう──。

「認知の歪み」がない人々

では、こうした社会的弱者をトクリュウの側はどう見ているのか。闇バイトの“リクルーター”が取材に応じ、率直に語った驚くべき内情が記されているのが『闇バイトの歴史 「名前のない犯罪」の系譜』（太田出版：藤原良著）だ。

著者の藤原氏は長年、反社会的勢力の取材を積み重ね、月刊誌などで多数の記事を執筆してきた。著作も『山口組対山口組』、『三つの山口組』、『M資金』（いずれも太田出版）など、いわゆる“アウトロー”のリアルな生態を描き出してきた。

ところが藤原氏に取材を依頼すると、「可能な限り関係者に取材を積み重ねてきましたが、闇バイトの応募者全員を100％とすると、知能境界や発達障害の問題を抱えている人々は半分の50％というのが偽らざる実感です」と言う。

実は認知の歪みという観点で説明できるのは50％に過ぎないという。ならば残りの50％は、どういう背景から闇バイトに応募して個人情報を明かし、強盗や詐欺といった犯罪行為に手を染めるのか……。

