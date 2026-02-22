JR東日本 東京建設プロジェクトマネジメントオフィス」の公式Xは21日、渋谷駅の改良工事に伴い、3月1日よりハチ公口の通路切替とハチ公改札内の山手線ホーム階段の移設を行うと伝えた。【動画】JR渋谷駅・ハチ公口の通路切替＆ハチ公改札内の山手線ホーム階段の移設詳細「JR渋谷駅をご利用のお客さまへ」として、「JR渋谷駅改良工事に伴い、3／1（日）初電よりハチ公口の通路切替とハチ公改札内の山手線ホーム階段の移設を