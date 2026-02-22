外国で取得した免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」に、ついに行政のメスが入ったーー。昨年10月、警察庁は外免切替を利用した外国人による相次ぐ事故を受けて、新制度の運用をスタート。申請者に交通ルールを問う「知識確認」と、運転スキルを問う「技能確認」の審査基準を厳格化した。その対象となる外国人ドライバーはなにを思うのか。免許センターで、彼らに取材した。外面切替の厳格化に至ったワケ外免切替の取得者