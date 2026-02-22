「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、女子銅メダリストの中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は赤いドレス衣装姿で「Ｄｏｎ‘ｔＹｏｕＷｏｒｒｙ‘ＢｏｕｔａＴｈｉｎｇ」を熱演し、初の五輪を締めくくった。演技後は取材に応じ、堂々の銅メダルを獲得した初の夢舞台を「もう本当に１００点