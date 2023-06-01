侍ジャパンの井端弘和監督が投手陣のキーマンについて語りました。元巨人監督の高橋由伸さんが井端監督に直撃取材。2人は現役時代に巨人でともにプレー。高橋さんが引退後に監督に就任すると、井端監督も現役を退き、コーチとして支えた盟友です。大会連覇を目指す侍ジャパンですが、前回大会、投打二刀流として活躍したドジャースの大谷翔平選手が野手専念となる予定。これに井端監督は「大谷選手にすべて任せる」ととどめます。