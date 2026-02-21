2024Ç¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤äº£Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¡£2024Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡²Ì¤¿¤·¤¿¸Å¹¾¤Î¶¯¤µ¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¿¶¤ë¸Å¹¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°2024Ç¯¤Ë¸Å¹¾ºÌ²Â¥×¥í¤¬³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼Âè4Àï¤Î¡Ö¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤­¤Ë¡¢¸Å¹¾¥×¥í