2024Ç¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤äº£Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¡£2024Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡²Ì¤¿¤·¤¿¸Å¹¾¤Î¶¯¤µ¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¸Å¹¾ºÌ²Â¥×¥í¤¬³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼Âè4Àï¤Î¡Ö¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸Å¹¾¥×¥í¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾¡°ø¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾å¼ê¤µ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¡£¥²¡¼¥à¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤Ï²Ì´º¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¥Ü¥¯¤¬¤½¤Î¾¡°ø¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±µó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥º¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥¨¥Ó¥¢¥ó¤ÎÆÃ¤Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¡¢¶ÛÄ¥¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¾å¤¬¤ê3¥Û¡¼¥ë¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÍð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤³¤½¡¢¥ê¥º¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¥ê¥º¥à¤òÍð¤¹¾õ¶·¤Ë¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¥Ñ¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®¤µ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Û¤É¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÈÈ¤¹¥ß¥¹¤Ï¡¢Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¤Ë¤¤¤¿¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Î½êºî¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢1µåÂÇ¤Ä¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦ÂÇ¤È¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë°ÌÃÖ¤äÂÎ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢µÕ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë°¤¤¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥ê¥º¥à¤Ê¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÃúÇ«¤È¼ê·ø¤¤¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾Ï¢Ãé¥×¥í¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇ¤ÁÊý¤ò¹Í¤¨²á¤®¤ë¤È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ê¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢¥ê¥º¥à¤â¤Ø¤Ã¤¿¤¯¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¤ÏÀÅ¤«¤éÆ°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ü¥¯¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÏÆ°¤Â³¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÆ°¤¤ò»ß¤á¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ì¾¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¤ËÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Èøºê¾»Ê¥×¥í¤â´Ý»³ÌÐ¼ù¥×¥í¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃúÇ«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ê·ø¤¤¡Ê¹Å¤¤¡ËÂÇ¤ÁÊý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢´Ý»³¥×¥í¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë°ìÂÇ¤Ï¡¢¡Ö1¡¢2¡¢3¡×¤È¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥ê¥º¥à¤ò¸ÀÍÕ¤ä²»¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤â¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´Ý»³¥×¥í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥ê¥º¥à¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÎý½¬»þ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£ÄÌ»»50¾¡¡¢6Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÉÔÆ°ÍµÍý¥×¥í¤Ï¡¢1Æü1000µå¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸«¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÅ¬Åö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢1µå1µå¤¤¤Á¤¤¤Á¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¹½¤¨¤Ï¼Â¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ò¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤µ¤»¤ë¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°¥×¥í¤ÎÎý½¬¤Ï¾å¼ê¤Ç¤Ê¤¯àÌ¾¿Íá¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ï»î¹çÃæ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤è¤¯Îý½¬¤ÏËÜÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¼«¿È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¡¢¥Ü¥¯¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¤ÏËÜÈÖ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡£ËÜÈÖ¤ÏÎý½¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬Îý½¬¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÇ¤ÁÊý¤äÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ°¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤Î¤¬¡¢Îý½¬¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥º¥à¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â·è¤Þ¤ê¼´¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼´¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ó¤â°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¹Í¤¨²á¤®¤âËÉ¤²¡¢¥µ¥Ã¤È¹½¤¨¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤â¥¯¥é¥Ö¤â¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Ü¥¯¤Î¸À¤¦¡Ø¹½¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Îµæ¶Ë¤Îµ»½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Îý½¬¾ì¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤¬¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1µå¤¤¤¯¤é¤È·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Èô¤Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥´¥ë¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç³ÊÃÊ¤Ë¾åÃ£¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀéÅÄË¨²Ö¤ÈÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù899¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡ü¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÄ¹300¥ä¡¼¥ÉÄ¶¡ª¡¡¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤â¼´¥Ö¥ì¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ï¡ÖÂ©¤òÅÇ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ú¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·¥Æ¥¯¡Û¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
