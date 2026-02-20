肥後銀行に勤める女性が、元支店長から性的暴行を加えられたなどとして、20日、銀行と元支店長に5500万円あまりの損害賠償を求める裁判を起こしました。■女性の母親「職場でそういう被害にあって娘の未来も、結婚も披露宴も控えていて、幸せの絶頂と思っていたのでなんかすべて打ち砕かれた」 訴えを起こしたのは、肥後銀行に勤務する29歳の女性です。訴状などによりますと、女性は2023年12月と翌年1月、勤務する支店の忘年会