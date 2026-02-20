満島ひかりが主演を務め、岡田将生が共演した映画『ラストマイル』が、TBS系にて3月9日20時55分より本編ノーカットで地上波初放送されることが決定した。 参考：『ラストマイル』塚原あゆ子監督が語り尽くす今後の“シェアード・ユニバース”の可能性は？ 2024年8月23日に劇場公開された本作は、興行収入59億円、観客動員400万人超を記録した人間ドラマ。『アンナチュラル』（TBS系）、『MIU404』（TBS