満島ひかりが主演を務め、岡田将生が共演した映画『ラストマイル』が、TBS系にて3月9日20時55分より本編ノーカットで地上波初放送されることが決定した。

参考：『ラストマイル』塚原あゆ子監督が語り尽くす 今後の“シェアード・ユニバース”の可能性は？

2024年8月23日に劇場公開された本作は、興行収入59億円、観客動員400万人超を記録した人間ドラマ。『アンナチュラル』（TBS系）、『MIU404』（TBS系）と同じ世界線で物語が展開する“シェアード・ユニバース”作品として話題を集めた。第48回日本アカデミー賞では優秀作品賞、優秀監督賞（塚原あゆ子）、最優秀脚本賞（野木亜紀子）などを受賞。さらに、第37回日刊スポーツ映画大賞で石原裕次郎賞を獲得するなど、数多くの映画賞に輝いている。

物語の舞台は、流通業界最大のイベント“ブラックフライデー”前夜の巨大物流倉庫。世界規模のショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生し、日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展していく。巨大物流倉庫のセンター長に着任したばかりの主人公・舟渡エレナ（満島ひかり）と、チームマネージャーの梨本孔（岡田将生）が、未曾有の事態の収拾にあたる。

連続爆破事件に巻き込まれる関係者として、阿部サダヲ、ディーン・フジオカ、火野正平、大倉孝二、酒向芳、宇野祥平、安藤玉恵、丸山智己らが出演。さらに、『アンナチュラル』から石原さとみ、『MIU404』から綾野剛、星野源ら、2作品のキャスト陣が再集結している。

監督は『アンナチュラル』、『MIU404』、『最愛』（TBS系）などの塚原あゆ子が務め、脚本は野木亜紀子が担当。主題歌は米津玄師が書き下ろした「がらくた」が起用された。

また、『ラストマイル』の地上波初放送を記念して、ドラマ『MIU404』の特別一挙放送（一部地域を除く）も決定した。（文＝リアルサウンド編集部）