サントリーの「クラフトボス 世界のTEA」シリーズに、新たに「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」が加わります。インドで日常的に飲まれているチャイから着想を得て、飲料として初めて「凍結粉砕技術を用いたスパイス」を使用したというチャイラテが編集部に届いたので、どんな味に仕上がっているかを飲んで確かめてみました。「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」のパッケージはこんな感じ。シナモンがふんだんに入ったチャイ