豊臣秀吉・秀長兄弟のサクセスストーリーを描いたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。今回は書籍『図解 豊臣秀長』をもとに、歴史研究者で東大史料編纂所教授の本郷和人先生に解説をしていただきました。本郷先生によると、「サル」のあだ名で知られている秀吉は、実際の肖像画を見るとあまりサルには似ていないそうで……。【書影】2026年大河ドラマで話題「豊臣兄弟」のことがみるみるわかる！監修：本郷和人『図解 豊臣秀長』* * * *