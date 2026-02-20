豊臣秀吉・秀長兄弟のサクセスストーリーを描いたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。今回は書籍『図解 豊臣秀長』をもとに、歴史研究者で東大史料編纂所教授の本郷和人先生に解説をしていただきました。本郷先生によると、「サル」のあだ名で知られている秀吉は、実際の肖像画を見るとあまりサルには似ていないそうで……。

「サル」というあだ名の由来

豊臣秀吉のあだ名といえば「サル」というのが一般的です。

申年の生まれだから、それに由来するあだ名という話が通説ではよく知られています。

しかし、秀吉が御伽衆（相談役）の大村由己に書かせた『関白任官記』によれば、秀吉が生まれたのは申年の天文5（1536）年ではなく、翌年の同6（1537）年、つまり酉年ということになっているので、秀吉は酉年生まれというのが現在では有力視されています。

「サル」というあだ名は、やはり顔がサルに似ていたためについたものと考えられます。

当時の庶民からも「サル」と呼ばれていた

たとえば、中国地方の戦国大名・毛利氏の家臣だった玉木吉保という武将が、秀吉の顔を見たときの印象を「赤ひげにサル眼で、空うそを吹いてお出ましになった」と、彼の自伝『身自鏡』に書いています。

特に目のあたりがサルに似ていたのでしょう。

「空うそを吹く」というのは何のことかよくわかりませんが、すっとぼけた顔といった意味でしょうか。

また、秀吉の別邸・聚楽第の塀に「まつせとは べちにはあらじ 木の下の さる関白を みるにつけても（木下のサルが関白になるようでは世も末だ、といった意味）」という秀吉を批判する狂歌が落書きされる事件もあったことから、当時の庶民も秀吉のことを「サル」と呼んでいたことがうかがえます。

どの肖像画を見てもあまりサルには似ていない

ところが、実際に秀吉の肖像画を見てみるとわかるのですが、秀吉の正室・北政所（おね）ゆかりの高台寺に所蔵されている有名な画像をはじめ、どの肖像画を見てもあまりサルには似ていません。サルよりもむしろ、あごが狭くとがった顔つきは、どことなくネズミに似ていませんか？ これらの肖像画は、ほとんどが秀吉の晩年か没後に描かれたものであるため、若い頃にあったサルっぽさが薄れたという可能性もあります。



豊臣秀吉像（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

あるいは、秀吉がサルというあだ名を気にしてサルに似ないように描かせたとも考えられます。

前述した高台寺所蔵の秀吉の肖像画は、安土桃山時代に活躍した狩野派の絵師・狩野光信が依頼を受けて描いたものですが、秀吉はこのときに「見栄えよく、威厳のある顔つきで」「顔を小さくし、首から下を際立って大きく」「顔立ちがよく見えるように、立ち上がれば6尺（約180センチメートル）はありそうな偉丈夫で」などと、細かく注文をつけていたというのです。

実際の秀吉の身長は、諸説ありますが当時としても小柄な150センチメートルほどでしたから、6尺の大男みたいに描けというのはいくらなんでも誇張しすぎです。

もしかしたら、秀吉はサルよりもネズミに似ていたのかもしれません。それでは秀吉が「ネズミ」と呼ばれていたのかというと、ひとつだけ証拠があります。織田信長がおねに宛てて書いた手紙の中にある「ハゲネズミ」という記述がそうです。

