ロッテのネフタリ・ソトは今季からチームキャプテンに就任した。移籍3年目のソトは、ロッテに加入してから個人のことよりもチームについて口にすることが多かった。「チームのためにどうやって打てばいいとか、こういう場面をどうすればいいとか、チームの勝利につながるような考え方、練習の仕方を続けたい」（24年6月26日取材）「自分としてもチームとしても浮き沈みのあったシーズンですけど、そこには特に不満はなくて