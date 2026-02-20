ロッテのネフタリ・ソトは今季からチームキャプテンに就任した。

移籍3年目のソトは、ロッテに加入してから個人のことよりもチームについて口にすることが多かった。

「チームのためにどうやって打てばいいとか、こういう場面をどうすればいいとか、チームの勝利につながるような考え方、練習の仕方を続けたい」（24年6月26日取材）

「自分としてもチームとしても浮き沈みのあったシーズンですけど、そこには特に不満はなくて、いいシーズンだったと思います。目標としていることはこの先にあるので、その先に向けて自分たちができることをやっていきたい」（24年10月7日取材）

「どんな選手でもみんな勝つために頑張るので、今年もそれをテーマにしてチームメイトと一緒に頑張って勝利に繋がるといいです」（25年3月9日取材）

「本塁打、打点はチームトップかもしれないですけど、最下位ですし、チームのために何も貢献できていない。クライマックスシリーズにいけていないので、トップになったのは嬉しいということはない。僕はチームのためにいる」（25年10月4日取材）

チームキャプテンに就任してからもその姿勢は変わらない。「いつもと言っていることが同じかもしれないんですけど、しっかり準備すること。それが自分のできることなので、自分のできることに集中していきたいと思います」。

昨季までも小島和哉をはじめ、年下の後輩たちにアドバイスを送ることがあった。キャプテンとなった今季、どのようにチームをまとめていきたいのだろうかーー。

「若い子もベテランの人もたくさんいるチームですので、みんなが一つになってやっていけば、できるだけ早く1つになっていけば勝ちに向かっていけると思うので、その役割をしたいと思います」。

ソト個人に向けると、今季に向けてシーズンオフは「いつもよりも早めの時期からバッティングを開始しました」と、バットを振り込んできた。昨年は2月20日に来日し、2月22日の糸満春季キャンプで合流したが、今季は1月29日に来日し都城春季キャンプ初日から参加。

2月14日のDeNAとの練習試合では、1−1の6回一死三塁の第2打席、若松尚輝が1ボール2ストライクから投じた4球目の141キロストレートをセンター前に適時打を放つと、5−1の7回二死一塁の第3打席、若松が投じた初球の138キロストレートをライトへ2ラン。18日の広島との練習試合でも2安打1打点と、流石の存在感を示す。開幕に向けて、これからさらに調子を上げていって欲しいところ。

昨季はチームにとっても、ソトにとっても悔しい1年に終わった。「ファンは勝ちを望んでいると思いますので、僕らは全員でできるだけのことをやって、勝ちに向かっていきます。シーズン中もファンの方が喜んでいただけるようなシーズンを送りたいと思っています」。今季はマリーンズファンにたくさんの笑顔を届けるため、チームを勝利に導く一打を1本でも多く放つ。

取材・文＝岩下雄太