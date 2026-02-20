アップルが発売を予定している廉価版「MacBook」では、遊び心のある多彩なカラーオプションがテストされていると報じられています。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、廉価版MacBookではライトイエロー、ライトグリーン、ブルー、ピンク、クラシックシルバー、ダークグレーがテストされているとのこと。ただし、これらすべてが製品化される可能性は低いとも述べています。 1990年代後半にアップルは「iB