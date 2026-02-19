りんごがあるなら作りたいお菓子は、ガトーインビジブル（gateau invisible）です。「ガトー（gateau）」はフランス語で「ケーキ」を指し、「インビシブル（invisible）」には「見えない」という意味があります。つまり、ケーキ生地が見えなくなるほど具材がたくさん乗っているということ。今回は、贅沢にリンゴをふんだんに使い、お店で出てきそうな本格レシピを家で簡単に作れるレシピを3つ紹介します。 ▼アールグレイの香りが