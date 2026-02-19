りんごがあったらコレ作ろう◎重ねて焼くだけ「ガトーインビジブル」レシピ

りんごがあるなら作りたいお菓子は、ガトーインビジブル（gateau invisible）です。「ガトー（gateau）」はフランス語で「ケーキ」を指し、「インビシブル（invisible）」には「見えない」という意味があります。つまり、ケーキ生地が見えなくなるほど具材がたくさん乗っているということ。今回は、贅沢にリンゴをふんだんに使い、お店で出てきそうな本格レシピを家で簡単に作れるレシピを3つ紹介します。

▼アールグレイの香りがふわっと。

りんごのシャキシャキ感とナッツのカリカリ、生地のふわふわなどさまざまな食感が楽しめます。



▼ミルフィーユのような美しい切り口が魅力

バターではなく〇〇を使う！材料費を抑える秘密のレシピは必見です。



▼レモンの味が全体を引き締める

りんごは多めでも少なめでも作れます。具材を増やしてアレンジしやすいのも魅力です。







りんごを買ったものの、使い道に迷うという人は、お菓子にしてみましょう。今回のレシピは、りんごの食感や酸味、水分を活かしたお菓子で、種類が変わるだけで味や仕上がりも変わってきます。組み合わせる食材によっても味や雰囲気が変わるので、ぜひ気になるレシピを試してみてくださいね。（TEXT：青木千奈）