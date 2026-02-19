テスラは2025年6月からテキサス州オースティンでロボタクシーを運用しています。アメリカ運輸省道路交通安全局(NHTSA)のデータによると、テスラのロボタクシーはサービス開始から9カ月以内に14件の衝突事故が確認されており、人間のドライバーと比べて約4倍のペースで事故を発生させていることが明らかになりました。Tesla 'Robotaxi' adds 5 more crashes in Austin in a month - 4x worse than humans | Electrekhttps