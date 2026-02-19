フリーアナウンサーの森香澄（30）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。元乃木坂46でタレントの堀未央奈（29）への偏見を語った。この日の企画は「偏見カルタ」。森、堀、田中美久がお笑いコンビ「しずる」が3人への偏見で作成したカルタをで争った。カルタでビリになった森は堀への偏見を発表することに。森は「一生、春雨しか食べなさそう」と口にして、スタジオの笑いを誘った