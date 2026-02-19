「ノア＆ヴォクシー」は現在も受注停止の状態ままトヨタが誇る人気のミニバン「ノア／ヴォクシー」。最新の納期など、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。ノアおよびヴォクシーの初代モデルがデビューしたのは2001年11月のことです。乗り降りしやすいスライドドア、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間といった「ミニバンならではのうれしさ」を徹底して追求したコンパクトキャブワゴンとして開発