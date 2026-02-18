【UEFAチャンピオンズリーグ】ベンフィカ 0−1 レアル・マドリード（日本時間2月18日／エスタディオ・ダ・ルス）【映像】「タトゥー自慢」でヴィニシウス挑発の一部始終ベンフィカのDFニコラス・オタメンディの“タトゥー自慢”による相手エースへの煽りが物議を醸している。日本時間2月18日にベンフィカは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第1レグでレアル・マドリードと対戦。ホームで0−1の