小栗旬が「本当に感動して、心動かされた」仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第６回が２月15日に放送され、これまでの世帯平均視聴率では前２作を上回り、NHK ONEによる再生回数も100万回を超えるなど好調。「NHKオンデマンド」でこれまで配信されたドラマ作品の中で史上最多の平均視聴数（当時）を誇った『鎌倉殿の13人』以来、４年ぶりに“大河ドラマ”が話題を呼んでいる。今年の大河ドラマは、天下一