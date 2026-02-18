好調NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』主演・仲野太賀がまとう「“哀しみオーラ”の秘密」

小栗旬が「本当に感動して、心動かされた」

仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第６回が２月15日に放送され、これまでの世帯平均視聴率では前２作を上回り、NHK ONEによる再生回数も100万回を超えるなど好調。「NHKオンデマンド」でこれまで配信されたドラマ作品の中で史上最多の平均視聴数（当時）を誇った『鎌倉殿の13人』以来、４年ぶりに“大河ドラマ”が話題を呼んでいる。

今年の大河ドラマは、天下一の補佐役・豊臣秀長（仲野）の目線から戦国時代をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー。第５回では、百姓から身を起こした秀吉（池松壮亮 35）が侍大将昇進を懸けて隣国・美濃に侵攻。第６回では、みずから人質となった秀吉（藤吉郎）を救うために秀長（小一郎）が、信長（小栗旬 43）を説き伏せる手に汗握る展開に。これには多くの視聴者が魅了された。

「今作は、ジャイアン・信長から無理難題を無茶振りされ、困ったのび太・秀吉がドラえもん・秀長に泣きつき問題を解決していく。まるで、マンガ『ドラえもん』を地でいくような世界観がとても分かりやすく、親しみやすい。さらに『週刊少年ジャンプ』を思わせるワクワクドキドキする展開が、あまり歴史に興味のなかった視聴者にも刺さっているようです」（制作会社ディレクター）

中でも“百姓”から“侍”になろうと必死にもがき苦しむ、若き日の秀長の姿には心奪われた。

第２回で野武士に自分たちの村を襲われ、何もできなかった怒りを爆発させる小一郎は、兄・藤吉郎と共に侍を目指そうと決意。第３回は押し寄せる今川義元の大軍を前に、信長に「和睦が賢明」と進言。激昂した信長から

「負けると分かっていても、命を懸けて戦わねばならないこともある。それが侍じゃ。志のないものは失せよ」

と張り倒される。

“侍とはいかに生きるべきか”、身をもって学ぶ主人公・秀長（小一郎）の成長物語がこれまで丁寧に描かれてきた。

そして第４回。そんな秀長に大きな分岐点が訪れる。

桶狭間の戦いで今川義元を討ち取り、信長から「近習に取り立てよう」と声がかかる。しかし、小一郎はその申し出をキッパリ断る。

「天は人事を尽くした者に、味方すると存じます。（中略）そういう思いが、天を味方につけ、道を開いていくんだと教えられました。手前には、さような力はございません。兄に従い、兄と共に、殿にお仕えしとうございます」

そう言い放つ小一郎の姿に、信長役の小栗旬も

「本当に感動して、心動かされた。その場にいた織田家臣団の皆が、刺激を受けた瞬間でもあった」

とコメントしている。

菅田将暉や染谷将太の背中を追いかけ

今から思えばこのシーンこそ、“天下一の補佐役”豊臣秀長の誕生を描く、名場面ではなかったか。

しかし秀長は、単なる“天下一の補佐役”などではなかった。最新話では兄・藤吉郎の“無私の忠義”の心を信長に伝えるために、みずからの命を懸けて直談判に及ぶ。

「殿の命に従い、殿のお言葉を信じた。兄者が殿を裏切ることは金輪際ありません。そういう家臣をあなた様は失うことになります」

信長だけでなく家臣団まで敵に回す大立ち回り。この場面を観て、秀長こそ天下一の知恵、胆力の持ち主であることを証明してみせた。

今作の主役を張る仲野太賀だが、大河の主役を射止めるまでには数々の苦汁を舐めてきた。

「’06年、13歳で芸能界入り。度々オーディション会場で顔を合わせ親友と呼ぶべき存在の染谷将太（33）が、’11年に公開された映画『ヒミズ』でヴェネツィア国際映画祭マルチェロ・マストロヤンニ賞（最優秀新人賞）を受賞。10代にして脚光を浴び、確固たる地位を築きました。さらにもう一人の親友・菅田将暉（32）が’17年、映画『あゝ、荒野 前篇』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を獲得すると瞬く間に映画・ドラマ界を席巻。親友でありライバルの２人には、大きく水をあけられました。この頃の太賀の心境を思うとやるせないものがあります」（制作会社ブロデューサー）

しかし、太賀の心は折れなかった。父・中野英雄（61）の教え

「どんな仕事でも手を抜くな。誰かが見ているぞ」

この言葉を胸に、飛躍の時を待つ。

やがて’21年に公開された映画『すばらしき世界』で日本アカデミー賞優秀助演男優賞を獲得すると、遅咲き仲野太賀の快進撃が始まる。

特に’24年。憧れの山田孝之（42）とW主演を張った映画『十一人の賊軍』では、愚直で正義感溢れる侍・鷲尾兵士郎を見事に演じて魅せた。しかもクライマックスでは30人を相手に１人で闘いを挑む壮絶なシーンを演じて圧巻の演技を披露。今回の大河ドラマでも、一太刀に魂を込める名場面が大いに期待される。

そんな仲野太賀のもうひとつの魅力が、笑顔にも滲む“哀しみのオーラ”ではないか――。

’24年に放送された朝ドラ『虎に翼』（NHK）では、ヒロイン寅子（伊藤沙莉 31）の夫役を演じ“哀愁の太賀”の魅力を存分に見せつけている。

「特に、優三（仲野）が出征していく第40話。優三を追いかけ、渾身の変顔を見せる寅子に大きな注目が集まりました。しかし私が最も注目したのは、優三から醸し出される哀しみのオーラ。この哀しみのオーラこそ、菅田将暉や染谷将太の背中を追いかけてきた、彼にしか醸し出すことができない魅力ではないでしょうか」（前出・ディレクター）

父の思い「大河ドラマに出られる俳優を目指せ」から名付けられた“太賀“。一太刀に魂を込める“気迫”と“哀しみのオーラ”をまとう太賀に今のところ、死角はない。

取材・文：島 右近（放送作家・映像プロデューサー）