あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、北海道の人気ラーメン店「らーめん 信玄」と「らーめんや天金」がそれぞれ監修した「札幌 コク味噌（みそ）らーめん」、「旭川 醤油らーめん」を2月18日から期間限定で販売します。【写真】「旭川 醤油らーめん」もおいしそう！本家「らーめん 信玄」「らーめんや天金」も！スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラ