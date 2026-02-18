あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、北海道の人気ラーメン店「らーめん 信玄」と「らーめんや天金」がそれぞれ監修した「札幌 コク味噌（みそ）らーめん」、「旭川 醤油らーめん」を2月18日から期間限定で販売します。

【写真】「旭川 醤油らーめん」もおいしそう！ 本家「らーめん 信玄」「らーめんや天金」も！

スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、累計100種類以上の麺類などを販売。また、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボしたプロジェクト「スシロー×食べログ」名店シリーズも展開し、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」に選出された店が監修したラーメンを販売しています。

スシローは、2月18日から北海道のネタが楽しめる「北海道うまいもん祭」を開催中。「らーめん 信玄」は食べログで「3.66」（2026年1月時点）を獲得。豚骨、野菜、魚介をじっくりと時間をかけて仕込んだスープと中太縮れ麺の「信州（コク味噌）」が看板メニューになってます。「札幌 コク味噌らーめん」では、濃厚な豚ガラの風味の白湯スープに、2種類の米味噌を使用。監修店の看板商品であるコク味噌の芳醇（ほうじゅん）で甘みのあるスープを表現。ねりごまと、あさりと野菜のうまみが深みを与えたスープが特長になっています。

「らーめんや天金」も同じく食べログで「3.66」（2026年1月時点）を獲得。豚骨ベースの濃厚なスープに、表面を覆うラードがうまみを閉じ込めた「正油ラーメン」が人気。「旭川 醤油らーめん」は豚と鶏のエキスのうまみにオニオンエキスとコショウの風味を加えてバランスを取り、濃口醤油で味を引き締めたスープが味わえます。

価格はともに480円〜（税込み）。店舗によって異なります。