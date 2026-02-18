全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」その最新作である、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日(金)日米同時公開されます。今回、“孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」”と、小さな相棒「グローグー」の冒険の始まりを告げる最新予告と、新ポスターが全世界で解禁されました！ 映画『スター・ウォーズ／マンダロリア