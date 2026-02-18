最新予告＆新ポスター全世界解禁！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

その最新作である、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日(金)日米同時公開されます。

今回、“孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」”と、小さな相棒「グローグー」の冒険の始まりを告げる最新予告と、新ポスターが全世界で解禁されました！

公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

原題：『The Mandalorian and Grogu』

監督：ジョン・ファブロー

制作：キャスリーン・ケネディ、デイヴ・フィローニ

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

「スター・ウォーズ」を世に送り出したジョージ・ルーカス氏が撮影現場にも訪れ、高く評価し称賛する“孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」”と”強力なフォースを秘めた幼い孤児「グローグー」”の物語を描いた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

映画の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還(エピソード 6)』の後。

帝国崩壊後、銀河に平和は訪れるはずでしたが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていました。

その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちに次々と狙われるまだ言葉も話せないひとりぼっちの幼い孤児だった「グローグー」

そんな幼い孤児「グローグー」に不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をすることを決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った“孤高の賞金稼ぎ”「マンダロリアン」こと「ディン・ジャリン」でした。

危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難…、新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で2人は親子のような絆を育んでいきます。

解禁されたポスターでは「マンダロリアン」の肩に「グローグー」が乗る印象的なビジュアルを描写。

その姿は、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード 5）』で、「グローグー」と同じ種族の「ヨーダ」が「ルーク・スカイウォーカー」の肩に乗り、ジェダイの修行をつけていたシーンを想起させます。

「ルーク・スカイウォーカー」と「ヨーダ」のように、固い信頼で結ばれている「マンダロリアン」と「グローグー」が、どんな戦いを共に乗り越えていくのかにも注目です。

解禁映像に大女優 シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場

解禁された映像から流れるのは、約7年ぶりの「スター・ウォーズ」の映画公開を高らかに告げる「スター・ウォーズのテーマ」

戦闘機”Xウイング”が大空を隊列飛行する壮観なカットと「R2-D2」と同じR2ユニットと思われるドロイドがお馴染みのビープ音を響かせる姿を映し出し、本作が「スター・ウォーズ」のレガシーを受け継いでいることを予感させます。

さらに、宇宙船がハイパードライブ（SW での宇宙高速ワープ）へと突入するおなじみの瞬間や「ジャバ・ザ・ハット」と同じ種族のキャラクターも登場。

帝国軍のエリート兵士「スノートルーパー」を相手に繰り広げられるスピーディーな戦闘シーンなど、思わず胸が高鳴る「スター・ウォーズ」の世界が、圧倒的スケールで描き出されています。

「スター・ウォーズ」ならではの映像体験が味わえることを予感させる本作ですが、「マンダロリアン」と「グローグー」が銀河を舞台に繰り広げる壮大な冒険からも目を離すことができません。

映像では「グローグー」が宇宙船でいたずらをして注意されたり、夕飯前にお菓子を食べて怒られてしまうなど、「マンダロリアン」との親子のような微笑ましいやり取りが映し出されます。

一方で「ルーク・スカイウォーカー」の下でも特訓を積んだフォースの力で、マウス・ドロイド粉々に！

防具を身に着けた凛々しい姿も披露し、もはや守られるだけの存在ではなく、「マンダロリアン」と肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがうかがえます。

さらに映像には、大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場！

マンダロリアンとグローグーに対して「これは復讐ではない。新たな戦争を防ぐ戦い」と意味深に語りかける彼女は一体何者なのでしょうか？

物語の全貌は依然として謎に包まれたままですが、崩壊したはずの帝国軍の残党の存在をほのめかすセリフも飛び交い、「マンダロリアン」と「グローグー」の冒険と、銀河の未来が大きく動き出しそうです。

本作は「スター・ウォーズ」シリーズをこよなく愛する製作陣が「ジョージ・ルーカスがもし今、続編を作るとしたら」という発想のもと、ジョージ・ルーカス氏の「スター・ウォーズ」の魂を色濃く継承し制作。

本作で製作総指揮を務めるのは、キャスリーン・ケネディ氏に代わり、ルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニ氏です。

ルーカスフィルムの最高クリエイティブ責任者（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）と、社長を兼任することとなったデイヴ氏は

私のストーリーテリングに対する愛は、ジョージ・ルーカスの映画によって形作られました。

この新たな役職で、ルーカスフィルムを率いる機会を与えてくれたことに心から感謝しています。

本当に愛している仕事です。

フォースと共にあらんことを。

と声明を発表しています。

ジョージ・ルーカス氏から直々に「スター・ウォーズ」の魂と制作方法を学び、ルーカスのビジョンを実現できる後継者と言われるデイヴ氏が、この先「スター・ウォーズ」の世界をどのように広げてくれるのでしょうか。

2025年4月に日本で開催され、世界中のファンが大熱狂した究極かつ最大の祭典［スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025］では、主演のペドロ・パスカル氏が来日し熱狂を巻き起こしたほか、北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド HOKKAIDO が「スター・ウォーズ」に染まる特別な《STAR WARS WEEK》を実施。

そして2026年にもその勢いはとどまらず、さっぽろ雪まつりに巨大な「マンダロリアン」と「グローグー」の雪像が登場し大きな話題を呼ぶなど、日本各地で社会現象を巻き起こしている『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

世界中が待ち望む壮大な冒険は、2026年5月22日(金)日米同時公開で幕を開けます。

© 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

