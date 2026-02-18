UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ モナコとパリ・サンジェルマンの第1戦が、2月18日05:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デ