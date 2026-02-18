UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ モナコとパリ・サンジェルマンの第1戦が、2月18日05:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。モナコのアレクサンドル・ゴロビン（MF）のアシストからフォラリン・バロガン（FW）がヘディングシュートを決めてモナコが先制。

さらに18分モナコが追加点。マグネス・アクリウシェ（MF）のアシストからフォラリン・バロガン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

27分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウスマヌ・デンベレ（FW）からデジレ・ドゥエ（FW）に交代した。

29分、パリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラ（FW）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに41分パリ・サンジェルマンが同点に追いつく。アシュラフ・ハキミ（DF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

48分にモナコのアレクサンドル・ゴロビン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

58分、モナコが選手交代を行う。マグネス・アクリウシェ（MF）からクレパン・ディアタ（MF）に交代した。

67分パリ・サンジェルマンが逆転。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが2-3で勝利した。

なお、モナコは21分にワウト・ファース（DF）、29分にデニス・ザカリア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-18 07:10:20 更新