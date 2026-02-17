「米倉さんの登壇が最終的に決まったのは、イベント開催の約1週間前。不起訴にはなりましたが、本人は最後まで迷っていたそうです。約半年ぶりの表舞台ですからね。“壇上でどう振る舞えばいいのか”と怖さを感じたといいます。それでも“今後も俳優として活動していくためには避けて通れないのでは”と関係者から何度も説得されて決断したと聞いています」（制作関係者）米倉涼子（50）が2月10日、都内で行われた映画『エンジェル