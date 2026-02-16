ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ・スーパー団体」（１６日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）五輪新採用の２人一組で飛ぶ男子スーパー団体が、１９時（日本時間１７日３時）から行われる。日本からはノーマルヒル銅メダルと、ラージヒル銀メダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）と、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が出場する。スーパー団体は４人制の男子団体に変わ