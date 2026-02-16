回転寿司チェーン「すし銚子丸」が、初の都市型店舗をオープンします。【写真で見る】職人が目の前で握る“都市型店舗”の本格的なお寿司人気の回転寿司チェーンが都心に“初進出”記者「新しくできた店舗の中に入ってみると、すぐに大きなカウンター席。そして中には寿司職人が立っています」職人が目の前で握ってくれる本格的なお寿司。実はこちら、回転寿司チェーンの「すし銚子丸」が、18日にオープンするお店です。特徴的なの