トレーニングジムを運営するRIZAPグループが、「建設業界」への参入を発表しました。いったい、建設にどう“コミット”するのでしょうか？【写真を見る】RIZAPが建設業界に突然の参入「中間マージン排除し、専門の企業と繋がっていく」資材調達から施工まで一括で手がける最近、街のあちこちで見かけるようになった24時間ジム、「chocoZAP」。きょう、1年間に1020店舗もオープンさせたとして、ギネス世界記録に認定されました。そ