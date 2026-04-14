セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日、ホットスナックの新商品「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)を、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「揚げたこ焼き」(3個入り213.84円/6個入り427.68円)同商品は、店内で揚げてから提供し、生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわっている。生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わいに仕上げた。ひと口食べた瞬間、風味