巨人・則本昂大投手（３５）が１４日の阪神戦（甲子園）に先発。６回を投げて２安打無失点と好投し、チームの勝利へとつなげた。貫禄の投球を見せつけた。則本は２点の先制点をもらった直後の２回に四球と安打で二死一、二塁のピンチを招いたが、三塁・ダルベックの悪送球の間に本塁へ突入した二走・木浪が一塁・増田陸の好送球もあり本塁上でタッチアウト。なんとかピンチを切り抜けた。その後は５回まで三者凡退に抑え、阪